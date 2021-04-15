Намерение США вывести свои войска из Афганистана вызывает опасения о возможном начале гражданской войны, сообщает ВВС.

Спустя два десятилетия военное присутствие Штатов на территории Афганистана подходит к концу. Последним днем для вывода войск символично назначили 11 сентября. Напомним, что в этот день в 2001 году «Аль-Каида» совершила крупнейшие террористические акты в Америке вследствие чего произошло разрушение башен-близнецов в Нью-Йорке. По мнению экспертов, США надеются надавить на правительство Афганистана и вынудить их прийти к урегулированию политической ситуации в стране до начала сентября. Многие полагают, что в противном случае Афганистан ждет кровопролитная гражданская война. Каким образом администрации Байдена удастся разрешить 20-летний конфликт в течение оставшихся четырех с половиной месяцев, пока не ясно.