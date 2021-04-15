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Газета "Кишиневские новости"

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КНР и США продолжают споры по климатическому кризису

КНР и США продолжают споры по климатическому кризису
15 апреля
11:31 2021
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На следующей неделе США проведет саммит, посвященный вопросом климата. В этой связи Джон Керри отправляется в Шанхай, чтобы привлечь Китай к участию в мероприятии.

Специальный представитель президента США по вопросам климата Джон Керри посетит КНР накануне виртуального саммита по вопросам борьбы с климатическими изменениями. Керри заявил, что, несмотря на многие разногласия между Штатами и Китаем, необходимо оставлять споры за кадром обсуждения климата. Конференция назначена на 22 апреля и США намерены привлечь к обсуждению крупнейшие экономики мира. Вследствие последних переговоров в ООН по климатическим изменениям было решено активно снижать выбросы углекислого газа, провоцирующие стремительный рост температуры на Земле. США хотят, чтобы Китай прекратил строительство электростанций, работающих на угле. Китай, в свою очередь, рассчитывает, что США будут вкладывать больше средств в экологически чистые технологии в странах третьего мира.

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