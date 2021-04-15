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Газета "Кишиневские новости"

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США оставили Украину наедине с «агрессором»

США оставили Украину наедине с «агрессором»
15 апреля
11:26 2021
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Американская сторона сообщила Турции, что проход двух эсминцев «Дональд Кук» и «Рузвельт» в Черное море отменяется, сообщает РИА Новости.

Предполагалось, что две боевые единицы военно-морского флота США пройдут пролив Босфор 15 апреля и будут курсировать вдоль побережья Украины и России. Новость активно обсуждается в Турции. Журналисты обратили внимание на то, что после телефонного разговора между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, эсминцы зашли на греческий остров Крит, после чего сменили курс. Украинские издания весьма сдержанно обсуждают решение Вашингтона не отправлять в Черное море боевые корабли. В Киеве надеялись, что, если они будут базироваться в портах Одессы или Николаева, это предотвратит «российскую агрессию».    

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