Американская сторона сообщила Турции, что проход двух эсминцев «Дональд Кук» и «Рузвельт» в Черное море отменяется, сообщает РИА Новости.

Предполагалось, что две боевые единицы военно-морского флота США пройдут пролив Босфор 15 апреля и будут курсировать вдоль побережья Украины и России. Новость активно обсуждается в Турции. Журналисты обратили внимание на то, что после телефонного разговора между президентами Джо Байденом и Владимиром Путиным, эсминцы зашли на греческий остров Крит, после чего сменили курс. Украинские издания весьма сдержанно обсуждают решение Вашингтона не отправлять в Черное море боевые корабли. В Киеве надеялись, что, если они будут базироваться в портах Одессы или Николаева, это предотвратит «российскую агрессию».