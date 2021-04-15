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Газета "Кишиневские новости"

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Жители Сент-Винсента мечутся между извергающимся вулканом и COVID-19

Жители Сент-Винсента мечутся между извергающимся вулканом и COVID-19
15 апреля
11:18 2021
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Плотный слой вулканического пепла покрыл остров Сент-Винсент в Карибском море.

Извержение одного из древнейших вулканов Вест-Индии Суфриера началось в пятницу, 9 апреля. До этого последнее извержение Суфриера датируется 1979 годом. Ученые полагают, что вулкану более 60 млн лет. Он является наиболее изученным в мире из действующих вулканов. Сейсмостанции непрерывно фиксируют его активность. Плотный слой пепла, смешанный с проливным дождем, покрыл весь остров Сент-Винсент. Десятки тысяч людей покинули свои дома в поисках убежища на время извержения Суфриера. Однако эвакуация граждан замедленна в связи с пандемией коронавируса.

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