Плотный слой вулканического пепла покрыл остров Сент-Винсент в Карибском море.

Извержение одного из древнейших вулканов Вест-Индии Суфриера началось в пятницу, 9 апреля. До этого последнее извержение Суфриера датируется 1979 годом. Ученые полагают, что вулкану более 60 млн лет. Он является наиболее изученным в мире из действующих вулканов. Сейсмостанции непрерывно фиксируют его активность. Плотный слой пепла, смешанный с проливным дождем, покрыл весь остров Сент-Винсент. Десятки тысяч людей покинули свои дома в поисках убежища на время извержения Суфриера. Однако эвакуация граждан замедленна в связи с пандемией коронавируса.