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Газета "Кишиневские новости"

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Столкновения с полицией в Миннеаполисе из-за «случайного» убийства

Столкновения с полицией в Миннеаполисе из-за «случайного» убийства
14 апреля
23:37 2021
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Увольнение главы полицейского департамента и офицера, застрелившего афроамериканца в Миннесоте, не снизило накал общественного возмущения.

Глава департамента полиции Тим Геннон и офицер Ким Поттер подали в отставку. Поттер заявила, что застрелила Данте Райта случайно, по ошибке выхватив боевой пистолет вместо электрошокера. К сожалению, заявления о подаче в отставку не успокоили общественность. Столкновения населения с полицией продолжаются уже третью ночь. Убийство произошло в пригороде Миннеаполиса, штат Миннесота, где и ранее была довольно напряженная атмосфера в связи с судебным разбирательством над бывшим офицером полиции, обвиненном в убийстве Джорджа Флойда. В Миннеаполисе введен режим ЧП и комендантский час с 19:00 до 06:00. В ночь со вторника на среду, 13-14 апреля, жители города забрасывали камнями и горючими смесями центральный офис полиции, стражи правопорядка ответили применением резиновых пуль и слезоточивого газа. Более 60 человек было задержано.

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