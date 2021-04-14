Увольнение главы полицейского департамента и офицера, застрелившего афроамериканца в Миннесоте, не снизило накал общественного возмущения.

Глава департамента полиции Тим Геннон и офицер Ким Поттер подали в отставку. Поттер заявила, что застрелила Данте Райта случайно, по ошибке выхватив боевой пистолет вместо электрошокера. К сожалению, заявления о подаче в отставку не успокоили общественность. Столкновения населения с полицией продолжаются уже третью ночь. Убийство произошло в пригороде Миннеаполиса, штат Миннесота, где и ранее была довольно напряженная атмосфера в связи с судебным разбирательством над бывшим офицером полиции, обвиненном в убийстве Джорджа Флойда. В Миннеаполисе введен режим ЧП и комендантский час с 19:00 до 06:00. В ночь со вторника на среду, 13-14 апреля, жители города забрасывали камнями и горючими смесями центральный офис полиции, стражи правопорядка ответили применением резиновых пуль и слезоточивого газа. Более 60 человек было задержано.