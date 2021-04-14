Национальному Агентству по неподкупности предстоит проверить несоответствия в декларации об имуществе и личных интересах генерального секретаря администрации президента Андрея Спыну. Обращение в подзорный орган направил депутат ПСРМ, председатель парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам Петру Бурдужа.

Этого президентского советника из-за миллионов, полученных с использованием налоговых гаваней и утаивания громадного имущества еще называют «оффшорным».

«Анализ деклараций об имуществе за последние несколько лет выявил информацию, которая будет интересна Национальному агентству по неподкупности, и даже прокурорам», – написал депутат на своей странице в социальной сети.

Выдвиженец от ЛДПМ на пост вице-министра молодежи и спорта в 2015-2016 гг, молодой человек чуть старше 20 лет задекларировал квартиру в 104,3 кв.м. кадастровая стоимость которой 366 тыс. леев. Недвижимость была приобретена в 2013 году. Тогда же Спыну указал и помещение в 3,2 кв.м., приобретенное в 2014.

Та же информация содержится и в декларации, поданной в качестве кандидата в депутаты от 26 декабря 2018 года. Однако в декларации, составленной при назначении в должность генсекретаря правительства от 17 августа 2019 года, почему-то нет информации о квартире и помещении. В конце года Спыну указал данные о продаже квартиры и помещения в 2018 году.

Автор запроса считает, что таким образом Спыну нарушил правила заполнения декларации, не указав данные о продаже недвижимости.

Бурдужа заявил, что вызывает недоумение и цена в 732 тыс. леев или 37 тыс. евро, по которой Спыну продал квартиру в 104,3 кв.м.. По мнению депутата за такие деньги в Кишиневе можно купить квартиру в 35-40 кв.м.

«Таким образом появляются разумные сомнения относительно заключения мнимого контракта и незаконного обогащения», – написал Бурдужа.

После вступления Спыну в должность произошла передача его собственности и занимаемых руководящих должностей его супруге. Так, из доступных данных реестра компаний Великобритании, установлено, что Ирина Спыну назначена на должность руководителя компании «WUPP LTD» 15 августа 2019 года, то есть за два дня до подачи Андреем Спыну декларации 17 августа 2019 года.

Андрей Спыну не указал и информацию о доходах супруги в качестве администратора нескольких зарубежных компаний, которые, по признанию самого Спыну, приносят ему миллионы леев.