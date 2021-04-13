На сегодняшний день в стране 225036 человек прошли лечение и 5438 умерли от инфекции COVID-19.

На 13 апреля в Молдове подтверждены 242364 случая заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 6714 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18291 человек находится под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 3345 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 293 в крайне тяжелом состоянии (41 пациент подключен к аппаратам искусственного дыхания).