Администрация президента Майи Санду проигнорировала запрос журналистов портала «TELEGRAPH.MD» относительно возможного участия в проектах или программах внешней помощи.

Как сообщил портал, соответствующий запрос был отправлен еще 12 марта, однако, вопреки требованиям закона о доступе к информации, Майя Санду на него не ответила. Журналисты осуждают подобное отсутствие транспарентности со стороны президентской администрации, а также избирательное отношение к СМИ.

«Telegraph.md осуждает отсутствие транспарентности со стороны администрации президента, в том числе и избирательное отношение к средствам массовой информации, отмечая более дружественное отношение с прессой, аффилированной ПДС и Майе Санду, что является дискриминацией, а также инструментом цензуры по отношению к другим СМИ», – говорится в материале портала.

Отметим, что согласно законодательству, заявитель имеет право получить ответ не позднее 15 дней с момента регистрации обращения. Нарушение закона о доступе к информации карается штрафом от 9 до 15 условных единиц для физического лица, и от 18 до 30 у.е. для чиновников.

Напомним, что во время избирательной кампании Майя Санду публично взяла на себя обязательно быть открытой как для журналистов, так и для обычных граждан.