Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил главный редактор Цензор.НЕТ Юрий Бутусов.

«9 апреля посол Украины в Молдове Марко Шевченко был приглашен в МИД Молдовы, где государственный секретарь Думитру Соколан передал официальную ноту. Молдова попросила снять дипломатический иммунитет с военного атташе при посольстве Украины С.Сметанюка с целью его уголовного преследования и привлечения к ответственности. Также Молдова просит предоставить согласие на обыск автомашины Сметанюка.

Об этом говорится в сообщении посольства Украины в Молдове на имя министра иностранных дел Украины, переданном по дипломатическим каналам сегодня, сообщают источники Цензор.НЕТ», – пишет Бутусов.

По информации журналиста, Соколан также сообщил, что на протяжении недели президент Молдовы Майя Санду пыталась переговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским, однако не смогла это сделать. Молдова просит создать совместную следственную группу по обстоятельствам вывоза беглого судьи-взяточника Чауса.

На основании собранных улик молдавская полиция считает, что вывоз Чауса осуществлялся на машине военного атташе Украины в Молдове.