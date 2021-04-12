ПСРМ предлагает экстренно вакцинировать работников сферы образования
12 апреля
20:07 2021
С таким предложением выступил председатель ПСРМ Игорь Додон на встрече с мэром Кишинева и муниципальными советниками-социалистами.
Игорь Додон отметил, что хотя количество новых случаев заражения коронавирусом и смертей сократилось, эксперты предупреждают, что в мае Молдову ожидает новая волна пандемии COVID-19.
По данным Иона Чебана на данный момент 30%, или 2500 педагогических кадров школ и детских садов столицы уже вакцинированы.
Также на прошедшей встрече обсуждалась необходимость продолжения реализации инициированных ПСРМ инфраструктурных проектов в Кишиневе, направленных на улучшение качества жизни жителей столицы.