С таким предложением выступил председатель ПСРМ Игорь Додон на встрече с мэром Кишинева и муниципальными советниками-социалистами.

Игорь Додон отметил, что хотя количество новых случаев заражения коронавирусом и смертей сократилось, эксперты предупреждают, что в мае Молдову ожидает новая волна пандемии COVID-19.

По данным Иона Чебана на данный момент 30%, или 2500 педагогических кадров школ и детских садов столицы уже вакцинированы.

Также на прошедшей встрече обсуждалась необходимость продолжения реализации инициированных ПСРМ инфраструктурных проектов в Кишиневе, направленных на улучшение качества жизни жителей столицы.