Депутат ПСРМ Григоре Новак считает, что посол Румынии в Кишиневе Даниел Ионицэ позволил себе недипломатические высказывания по отношению к молдаванам. Парламентарий отметил, что заявление посла о «вакцинации против примитивного молдовенизма» – являются издевательством.

«Молдавский народ признателен всем, кто ему помогает. Это правильно и по-христиански. Мы признательны Румынии за предоставляемую помощь, включая и за вакцины от COVID-19, которые она подарила нашей стране.

Однако мы не можем согласиться с тем, как некоторые люди в Бухаресте относятся к нам с видом превосходства и неуважения по отношению к молдаванам. С большим сожалением констатируем подобное, совсем недипломатическое отношение со стороны посла Румынии в Кишиневе Даниела Ионицэ. Участвуя в телепередаче, он позволил себе нападки на наш народ, который он хочет «вакцинировать против примитивного молдовенизма».

Это издевательское отношение в адрес молдаван, в адрес тех, кто хочет сохранить Республику Молдова, которую румынский посол хочет уничтожить «вакцинированием», написал Новак на своей странице в социальной сети.

Парламентарий считает, что такой подход не способствует укреплению добрососедских отношений между нашими странами.

«Молдова и молдавский народ требуют уважения, а Даниел Ионицэ должен бы принести извинения двум миллионам граждан, которые считают себя молдаванами, отметил депутат.