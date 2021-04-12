За последний год размер банковских вкладов семьи советника президента Олеси Стамате увеличился в два раза, достигнув 180 тыс. евро. Об этом заявила депутат ПСРМ Марина Радван, которая обратилась в Национальное агентство по неподкупности с требованием проверить несоответствия в декларациях об имуществе советницы главы государства.

«Я отметила несколько пропусков, которые должны стать предметом расследования Агентства по неподкупности.

Так, в декларации об имуществе за 2019 год Олеся Стамате указала, что владеет автомобилем «Porsche Macan». Затем, в декларации, поданной при освобождении с должности министра юстиции от 22 декабря 2019 г., содержатся данные о доходах, полученных в результате продажи автомобиля «Mazda 3» 2005 года выпуска. Это транспортное средство не фигурировало в предыдущей декларации, отметила Радван.

Парламентарий также обратила внимание на неполное предоставление данных советником президента, что вызывает ряд вопросов.

«Обращают на себя внимание суммы банковских депозитов семьи Стамате, которые значительно увеличились за последний год. Сравнивая декларации Олеси Стамате за 2019 и 2021 года, можно увидеть, что объем денежных средств удвоился, достигнув колоссальной цифры для молдавских соцально-экономических реалий – 180 тыс. евро», – написала Радван в социальной сети, сообщив, что требует проверить декларации об имущество и личных интересах президентского советника Олеси Стамате.