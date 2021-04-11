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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 апреля 222927 излечившихся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 11 апреля 222927 излечившихся
11 апреля
21:07 2021
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На сегодняшний день в стране 222927 человек прошли лечение и 5388 умерли от инфекции COVID-19.  

На 11 апреля в Молдове подтверждены 241217 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 7800 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 18722 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3475 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 307 в крайне тяжелом состоянии (48 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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