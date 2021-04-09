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Газета "Кишиневские новости"

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Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 апреля 220881 излечившийся

Хроника COVID-19 в Молдове: на вечер 9 апреля 220881 излечившийся
09 апреля
19:37 2021
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На сегодняшний день в стране 220881 человек прошел лечение и 5339 умерли от инфекции COVID-19.  

На 9 апреля в Молдове подтверждены 240056 случаев заражения новым коронавирусом.   

В настоящее время 8285 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 19130 человек находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализирован 3670 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 316 в крайне тяжелом состоянии (55 пациентов подключены к аппаратам искусственного дыхания).

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