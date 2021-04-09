Стремительно продолжает раскручиваться скандал с похищением украинскими спецслужбами на территории Республики Молдова судьи Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве, сообщает Цензор.нет.

Издание пишет, что выкраденный функционер находился на территории страны, дружественной Киеву. Поэтому особой необходимости в проведении операции не было. «В НАБУ (Национальное антикоррупционное бюро Украины, ред.), где расследуется дело Чауса, сейчас недоумевают – зачем было спешить похищать Чауса, ведь в Молдове 22 апреля должен был заседать Верховный суд по предоставлению экс-судье политического убежища? Шансов выиграть процесс у одиозного Чауса не было вообще никаких. В недалеком времени Чаус был бы передан в руки украинского правосудия, пусть не так быстро, но зато законно», – пишет Цензор.нет. Сама по себе операция была спланирована и осуществлена из рук вон плохо. Один из ее участников въехал в Молдову по своим настоящим документам. Не составило труда узнать, что он работает в Главном разведуправлении оборонного ведомства. Вычислили и других фигурантов похищения. Мало того, кто-то выложил в социальных сетях фотографию Чауса уже после исчезновения в Кишиневе, у него синяк под глазом и повреждена кисть руки. Если подозреваемого в мздоимстве осудят на Украине, похищенный сможет оспорить решение в Европейском суде по правам человека, и ему, скорее всего, пойдут навстречу.

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