Список населенных пунктов, которым компенсируют разницу в тарифах на электроэнергию и природных газ, расширят.

Парламент в первом чтении одобрил законопроект ПСРМ о расширении списка населенных пунктов, которым компенсируют разницу в тарифах на электроэнергию и природных газ, потребляемых в некоторых селах Дубоссарского, Каушанского и Новоаненского районов.

Согласно закону, теперь компенсациями смогут воспользоваться жители сел Киркаешть, Валя Верде, Плопь Штюбей, Гура Быкулуй, Хырбовэц, Калфа и Кошкань. До сих пор эти льготы распространялись на села Кочиерь, Кошница, Дороцкая, Маловата Ноуэ, Пырыта, а также Варница.

Также пересматривается компенсируемый объем, используемый в теплое и холодное время года.