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Газета "Кишиневские новости"

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По инициативе ПСРМ жители сел трех районов получат компенсации

09 апреля
17:37 2021
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Список населенных пунктов, которым компенсируют разницу в тарифах на электроэнергию и природных газ, расширят.

Парламент в первом чтении одобрил законопроект ПСРМ о расширении списка населенных пунктов, которым компенсируют разницу в тарифах на электроэнергию и природных газ, потребляемых в некоторых селах Дубоссарского, Каушанского и Новоаненского районов.

Согласно закону, теперь компенсациями смогут воспользоваться жители сел Киркаешть, Валя Верде, Плопь Штюбей, Гура Быкулуй, Хырбовэц, Калфа и Кошкань. До сих пор эти льготы распространялись на села Кочиерь, Кошница, Дороцкая, Маловата Ноуэ, Пырыта, а также Варница.

Также пересматривается компенсируемый объем, используемый в теплое и холодное время года.

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