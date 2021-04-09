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Газета "Кишиневские новости"

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Российских миротворцев отказываются выпускать из Приднестровья

Российских миротворцев отказываются выпускать из Приднестровья
09 апреля
16:47 2021
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Лидер Приднестровья Вадим Красносельский побывал с визитом в Москве и дал интервью международному информационному агентству «Россия сегодня».

Речь, помимо прочего, зашла и о миротворцах, расположившихся по обе стороны Днестра. Выводить их сегодня из региона нельзя, считает Красносельский. «Этот сценарий невозможен. Когда задают вопросы на этот счет, я задаю встречный: а что видят политики в миротворцах? Если кто-то видит «зеленых человечков», вооруженную силу, то у них один вывод. Я вижу в миротворцах тех людей, которые сохраняют мир и покой на нашей земле, тех, кто не допускает гибель мирного населения, тех, кто создает площадку для ведения переговоров», – отметил в интервью Красносельский. По его словам, отношение в Приднестровье к миротворцам особое, и их вывод может спровоцировать вооруженный конфликт.  

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