Журналисты из «Слiдство.инфо» и RISE Moldova провели собственное расследование обстоятельств похищения в Кишиневе украинского судьи Николая Чауса.

Полученные с камер видеонаблюдения на границе кадры, и паспортные данные нескольких граждан соседней страны, прибывших в Молдову в этот период, позволяют предположить, что к исчезновению судьи причастны украинские спецслужбы. Первый подозреваемый Юрий Коваленко. По всей вероятности он является сотрудником Главного управления разведки военного ведомства. Он прибыл в Молдову 24 марта и покинул ее в день похищения – 3 апреля. Коваленко не стал отвечать на вопрос журналистов о возможной причастности к похищению. Вместе с ним границу пересекал и Эдуард Ставицкий. Он тоже, скорее всего, служит в военной разведке. В Молдове к ним присоединились бывшие украинские полицейские Александр Костенюк и Михаил Булега. Журналисты располагают и фото автомобиля, в багажнике которого вывезли судью. На родине ему предъявлено обвинение во взяточничестве. Во дворе дома Чауса в Киеве в двух стеклянных банках обнаружили 150 тысяч долларов. На частном самолете судья бежал в Кишинев, где попросил политического убежища. Молдавский суд ему в просьбе отказал. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в беседе с молдавским коллегой Аурелиу Чокоем заявл, что Киев не имеет никакого отношения к похищению.

Подробности расследования RISE Moldova: rise.md