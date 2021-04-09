Фракция ПСРМ подтвердила свою позицию: приоритет вакцинации должен распространяться на медиков и население, и только потом депутатов. Об этом заявил парламентарий Влад Батрынча при открытии заседания законодательного органа.

«Сегодня, когда вакцин не хватает, считаем, что иммунизировать надо тех, кто находится на первой линии. Депутаты должны пройти, когда у населения будет доступ к вакцинам. Депутаты не должны быть теми, кого вакцинируют первыми»,- сказал Батрынча.

Лидер фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулицэ отметил, что депутаты должны вакцинироваться в утвержденном ранее порядке, как обычные граждане страны. Депутат ПСРМ уточнил, ни один из представителей фракции ПСРМ не обращался c запросом о включении его в приоритетный список для иммунизации.