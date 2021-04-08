













Агентство по неподкупности проверит имущество Игоря Гросу. Ему вменяют сокрытие 200 тыс. леев, автомобиля и занижение стоимости роскошного дома.

Об этом заявил депутат ПСРМ Виталий Евтодиев, который также обратился в Агентство по неподкупности.

«В годовой декларации Игоря Гросу за 2018-2020 гг. отсутствует доход в 237 825,22 леев, полученный в результате судебного решения. Данная сумма, полученная женой Гросу, фигурировала в декларации кандидата на должность депутата за период 2017-2018 гг», – заявил Евтодиев.

Среди других нестыковок в декларации – сомнительная оценка объекта недвижимости.

«Если в декларации за 2012 год и в последующих – до 2017 года, декларируемая стоимость дома в 121.7 кв.м. указана в сумме 468,872 леев, то в последующих декларациях оценка недвижимости снижена до 231,721 лея, то есть в два раза. Почти аналогичная ситуация и с оценкой квартиры площадью в 47,2 кв.м., приобретенной в 2000 году», – констатировал социалист.

В то же время в декларациях, поданных Игорем Гросу, исчезает информация о коммерческой недвижимости площадью в 30,6 кв.м., которой он владел с 2011 года, и которая фигурировала в декларации, поданной накануне парламентских выборов 2019 года.

«Надеюсь, что будут предприняты все законные необходимые меры для того, чтобы привлечь к ответственности депутата Игоря Гросу, который позволил себе называть молдавских граждан из приднестровского региона «сепаратистами», оклеветав таким образом 200 тысяч людей с гражданском Молдовы», – заключил Евтодиев.