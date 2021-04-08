Главы внешнеполитических ведомств Молдовы Аурелиу Чокой и Украины Дмитрий Кулеба обсудили в телефонном разговоре похищение в Кишиневе бывшего украинского судьи Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.

Украинский министр иностранных дел заявил, что его страна не причастна к произошедшему в молдавской столице. По словам чиновника, в Киеве надеялись, что после того, как Чаусу откажут в политическом убежище, он «в соответствии с европейскими конвенциями и двусторонними соглашениями» будет экстрадирован. Кулеба предложил Чокою создать совместную следственную группу «для установления места пребывания бывшего судьи». Глава молдавского МИДЕИ отметил в разговоре – делом о похищении занимается Прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Стороны выразили надежду, что происшествие с Чаусом не осложнит молдо-украинские отношения.