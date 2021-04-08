Четверг, 8 апреля 2021, 17:49

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Киев открещивается от произошедшего похищения судьи в Кишиневе

08 апреля
14:16 2021
Версия для печати

Главы внешнеполитических ведомств Молдовы Аурелиу Чокой и Украины Дмитрий Кулеба обсудили в телефонном разговоре похищение в Кишиневе бывшего украинского судьи Николая Чауса, подозреваемого во взяточничестве.

Украинский министр иностранных дел заявил, что его страна не причастна к произошедшему в молдавской столице. По словам чиновника, в Киеве надеялись, что после того, как Чаусу откажут в политическом убежище, он «в соответствии с европейскими конвенциями и двусторонними соглашениями» будет экстрадирован. Кулеба предложил Чокою создать совместную следственную группу «для установления места пребывания бывшего судьи». Глава молдавского МИДЕИ отметил в разговоре – делом о похищении занимается Прокуратура по борьбе с организованной преступностью. Стороны выразили надежду, что происшествие с Чаусом не осложнит молдо-украинские отношения.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,87–0,39%
EUR21,25–0,21%
GBP24,60–0,20%
UAH0,64–0,22%
RON4,32–0,23%
RUB0,23+0,08%

Курсы валют в MDL на 08.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд