Группа известных азербайджанских журналистов написала и отправила в российское посольство письмо, сообщает Vesti.az.

В послании содержится просьба объяснить, как части ракеты комплекса «Искандер» оказались в районе Карабахского города Шуша. Журналисты особо обращают внимание на то, что, согласно выводам специалистов, изделие выполнено не в экспортном варианте, а в том, что состоит на вооружении российской армии. «Об обнаружении в Шуше обломков ракет именно ОТРК «Искандер-М» было объявлено еще 2 апреля. Эту новость широко осветили как азербайджанские, так и зарубежные СМИ. Однако до сих пор не прозвучало четкого и недвусмысленного официального ответа российской стороны. Мы удивлены, что Российская Федерация в лице Министерства иностранных дел, военного ведомства, других заинтересованных структур не торопится внести ясность, каким образом по городу Шуша могли стрелять из ракетного комплекса «Искандер-М». Безусловно, полное и всестороннее расследование этого факта требует времени. Однако нет официальных заявлений даже о его начале, что вызывает серьезное недоумение и обеспокоенность азербайджанской общественности», – говорится в письме. Эксперты в Москве как один заявляют: в ходе 44-дневной войны между Арменией и Азербайджаном «Искандеры» не применялись. Есть предположения, что турецкие военные могли привезти элементы ракет из Сирии, где их применяли против боевиков и передали Азербайджану. Объявив, что части «Искандеров» найдены в Районе Шуши, Баку хочет парализовать военно-техническое сотрудничество между Москвой и Ереваном. Ракеты, стоящие на вооружении российской армии, летят на расстояние 500 километров, поставляющиеся на экспорт – 280 километров.