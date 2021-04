Уважаемая госпожа президент, здравствуйте! Пишет Вам Артём Соколов, 28 лет. Сейчас я живу и работаю в Москве, являясь гражданином России. Однако родился я и первые 19 лет жизни прожил в Кишинёве. Поэтому по праву считал, считаю и всегда буду считать этот город своим родным домом. Тем более, что там и сейчас живёт моя многочисленная семья – мама, папа, младшие брат с сестрой, бабушка и дедушки, тёти и дяди, двоюродные братья и сёстры, родственники – близкие и дальние.

Пишу я Вам, честно говоря, желая поделиться своими переживаниями, очень личными. Во-первых, тем, что я почти два года не был дома. Знаете, как бывает: работаешь, меняешь работу, устаёшь, снова меняешь работу, снова устаёшь… И среди этой ежедневной мишуры никак не можешь выкроить неделю, чтобы побывать у мамы с папой. Ну а потом свои коррективы в жизнь вносит эпидемия вируса, из-за которой вот уже больше года невозможно (или довольно сложно) прилететь домой. Я очень соскучился.

Второе, чем я хотел бы поделиться с Вами: я очень боюсь звонить маме. Теперь каждый раз, когда мы созваниваемся, я узнаю, что кто-то заболел, кто-то при смерти, кто-то умер. Мне страшно. Но вместе с этим во мне закипает жгучее чувство несправедливости и злости.

Как это так получается, что весь мир худо-бедно пытается справиться с эпидемией, разрабатывает вакцины, договаривается об их закупке у стран-производителей, массово прививает своих граждан, а в это время граждане Молдовы мрут, извините за грубость, словно они не люди, а мухи? Какую нужно испытывать ненависть к своему народу, чтобы вот так вот позволять людям умирать, день за днём? Я ни за что не поверю, что в Вас могут таиться такие ужасные чувства к людям, чьим избранным президентом Вы являетесь.

Я не поверю в то, что Вы не ищете возможность закупить, попросить, взять в долг, вымолить, если нужно, то количество вакцин, которого бы хватило на большую часть населения страны. Население Молдовы ведь не так велико, не правда ли? Наверняка у кого-нибудь Вы смогли бы найти достаточное количество заветных вакцин, чтобы обезопасить Ваших стариков, детей, женщин, мужчин.

Я никогда не поверю, что невозможность привить молдаван вакциной «Спутник V», например, может быть хоть каким-либо образом продиктована Вашими политическими взглядами или той внешнеполитической линией, которую ведёт Ваша страна. На днях моя мама написала мне, что молилась бы на вакцину «Спутник V», если эта вакцина смогла бы пересечь границу с Молдовой. Молилась бы. Разве это справедливо по отношению к моей маме?

Я никогда не поверю, что Вы не сделали бы всё возможное и невозможное и не пошли бы на любые уступки и компромиссы, лишь бы спасти одного ребёнка, одного пенсионера, одну беременную женщину, одного крестьянина.

Я никогда не поверю в то, что сейчас Вы спите спокойно, осознавая, что заразившимся коронавирусом гражданам Молдовы нужно дать врачам огромную взятку, чтобы получить место в больничной палате. И что это их единственная возможность спастись от смерти.

Я никогда не поверю, что сейчас Вы не боитесь так же, как боюсь я. Так же, как боятся молдаване, которые очень бы хотели ещё пожить счастливо в счастливой стране, но, кажется, не могут.

На днях исполнилось 100 дней Вашего президентства. Некоторые молдавские СМИ, а также некоторые Ваши коллеги назвали эти дни «катастрофой». Но я знаю, что есть юные граждане Молдовы, которые проголосовали за Вас, искренно веря, что Вы тот современный, демократичный, ответственный, заботливый, мудрый президент, в котором так нуждается весь молдавский народ. И я никогда не поверю в то, что Вы способны на это наплевать.

Если и Вы хотели бы чем-то со мной поделиться, буду очень рад получить Ваш ответ.

С уважением, Артём Соколов.

P.S. Am citit undeva, că Dumneavoastră bine vorbiți limba rusă, însă nu o prea iubiți. Vă înțeleg: am și eu limbi, care le iubesc mai mult sau mai puțin. Vă las dreptul să-mi răspundeți în limba română. Am terminat 12 ani la liceu, am avut niște profesori extraordinari și, necătînd la faptul că trăiesc 10 ani la Moscova, nu am uitat limba, care o vorbeau Liviu Rebreanu, Mihai Sadoveanu. Bunica mea. Și niciodată n-am să o uit. Vă doresc și Dumneavoastră să nu uitați nimic.