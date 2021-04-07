Гимпу, Филат и Плахотнюк правили страной десять лет вместе, или по очереди. Были украдены миллиарды, разорены банки, закрыты школы, отдан аэропорт (и в этом активно участвовала Майя Санду). Выросли коррупция и бедность, десятки тысяч молодых людей покинули страну, деревни обезлюдели, мы уступили Украине часть территории, были организованы и до сих пор организуются похищения людей. Список черных деяний можно продолжить, перечисляет на своей странице в Фейсбук Игорь Додон «подвиги» тех, кто привел к власти Плахотнюка.

«И сегодня люди, наконец, признают, что до 2009 года жизнь в Молдове была лучше. Даже некоторые активисты того «майдана» осознали свою ошибку – молдаванин задним умом крепок!

7 апреля 2009 года останется позорной страницей в истории Молдовы, останется в коллективной памяти как событие, о котором стесняются говорить даже те, кто воспользовался или до сих пор пользуется политическими выгодами этого антидемократического и антигосударственного переворота.

Кстати, как госпожа Майя Санду чувствует себя в здании, разрушенном ее политическими соратниками 7 апреля и затем с таким трудом отремонтированном?» – задается вопросом экс-президент.