Вторник, 6 апреля 2021, 00:44

Газета "Кишиневские новости"

Новости

Назад на главную Подписаться на RSS

Додон: Надо помогать людям, когда они в этом нуждается

Додон: Надо помогать людям, когда они в этом нуждается
06 апреля
20:37 2021
Версия для печати

Игорь Додон предлагает использовать резервы Нацбанка для оказания поддержки предпринимателям и населению. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции в социальной сети. Среди перечисленных им мер оказания помощи значатся покрытие процентной ставки по кредитам для юридических и физических лиц на время ЧП, выделение средств для предприятий сферы HoReCa с учётом количества официально зарегистрированных работников, освобождение от оплаты за электроэнергию пенсионеров и социально уязвимых слоев населения.

«Людям надо помогать, когда они нуждаются в этом, а не когда все пройдет», – отметил Додон.

Он подчеркнул, что против таких мер выступает команда Майи Санду.

«Они хотят, чтобы было хуже. Чем хуже для народа, тем лучше для них»,- пояснил лидер социалистов.

Популярное

Новости

Погода в Молдове

Курсы валют

USD17,96–0,49%
EUR21,32–0,01%
GBP24,84–1,09%
UAH0,65–0,49%
RON4,34+0,02%
RUB0,23–1,51%

Курсы валют в MDL на 06.04.2021

Архив

© 2020-2021 Copyright MK Молдова. Все права защищены.

загрузка..

Закрыть окно

загрузка..

Это может занять пару секунд