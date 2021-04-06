Игорь Додон предлагает использовать резервы Нацбанка для оказания поддержки предпринимателям и населению. Об этом он заявил в ходе прямой трансляции в социальной сети. Среди перечисленных им мер оказания помощи значатся покрытие процентной ставки по кредитам для юридических и физических лиц на время ЧП, выделение средств для предприятий сферы HoReCa с учётом количества официально зарегистрированных работников, освобождение от оплаты за электроэнергию пенсионеров и социально уязвимых слоев населения.

«Людям надо помогать, когда они нуждаются в этом, а не когда все пройдет», – отметил Додон.

Он подчеркнул, что против таких мер выступает команда Майи Санду.

«Они хотят, чтобы было хуже. Чем хуже для народа, тем лучше для них»,- пояснил лидер социалистов.