Свободное передвижение людей между Молдовой и Россией произойдет, когда снизится число новых случаев заболеваний коронавируса. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в ходе прямой трансляции в социальных сетях.

«Надеюсь, что к июню у нас будет достаточно вакцинированных граждан. Возможно, это будет аргументом для открытия границ», – ответил лидер ПСРМ.

Игорь Додон отметил, что это важный вопрос, например, для студентов, которые не могут попасть на учебу в РФ.

«Мы занимаемся этими случаями, помогаем попасть в Россию студентам. Надеемся решить этот вопрос на системной основе», – рассказал Игорь Додон.