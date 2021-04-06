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Газета "Кишиневские новости"

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Когда граждане Молдовы смогут свободно пересекать границу с Россией

Когда граждане Молдовы смогут свободно пересекать границу с Россией
06 апреля
19:51 2021
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Свободное передвижение людей между Молдовой и Россией произойдет, когда снизится число новых случаев заболеваний коронавируса. Об этом заявил председатель ПСРМ Игорь Додон в ходе прямой трансляции в социальных сетях.

«Надеюсь, что к июню у нас будет достаточно вакцинированных граждан. Возможно, это будет аргументом для открытия границ», – ответил лидер ПСРМ.

Игорь Додон отметил, что это важный вопрос, например, для студентов, которые не могут попасть на учебу в РФ.

«Мы занимаемся этими случаями, помогаем попасть в Россию студентам. Надеемся решить этот вопрос на системной основе», – рассказал Игорь Додон.

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