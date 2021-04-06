Телеграм-канал INDEX, опубликовавший эксклюзивную информацию о похищении украинского судьи Николая Чауса, выдал новую порцию подробностей резонансного дела. INDEX опубликовал копии документов, удостоверяющих личность трех украинских граждан, которые могли быть замешаны в преступлении.

«Как минимум двое из них являются сотрудниками украинской дипломатической миссии в нашей стране. В случае третьего информация проверяется. Есть и другие интересные подробности, которые обнародуем позже», – сообщается в телеграм-канале INDEX.

Напомним, что судья Чаус был похищен в центре Кишинева 3 апреля. Его переправили в соседнюю страну в багажнике автомобиля с дипломатическими номерами, принадлежащего посольству Украины в Кишиневе. По одной из версий, речь идет о спецоперации секретных служб Украины, проведенной по договоренностям между президентом Молдовы Майей Санду и ее коллегой Владимир Зеленским.