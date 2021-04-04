Эксперты Вильнюсского института политического анализа провели опрос, их интересовало, как литовцы относятся к ЕС, НАТО, СССР. Они были шокированы результатами, сообщает Delfi.

Аналитик Гинтарас Шумскас отметил, что сотрудники института шли к респондентам с «чистым листом», не было заранее подготовленных ответов, из которых надо было выбирать. Оказалось, что опрошенные не видят большой разницы между Евросоюзом и СССР, 55% из них полагают: ЕС – орудие, служащее интересам больших государств. Свыше трети участников опроса считают – «НАТО расширяет свои границы и желает окружить Россию». Очень удивил аналитиков еще один факт – 37% литовцев испытывают симпатии к Владимиру Путину. Больше трети респондентов полагают: советский период принес Литве больше пользы, чем вреда. «Мы стали думать, почему такое происходит, ведь уровень ностальгии снижался, а сейчас все перевернулось, в целом данные смотрятся печально. Мы были в шоке», – заявил журналистам Шумскас.