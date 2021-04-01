В течение прошедшего дня, 1 апреля, зарегистрированы еще 43 смертельных случая от инфекции COVID-19.

Это: 70-летняя женщина из Кишинева, 72-летняя женщина из муниципия Бельцы, 80-летняя женщина из Страшенского района, 72-летняя женщина из Единецкого района, 63-летняя женщина из Единецкого района, 63-летняя женщина из Единецкого района, 68-летняя женщина из района Дрокия, 88-летняя женщина из Единецкого района, 87-летний мужчина из района Чимишлия, 34-летний мужчина из Кагульского района, 65-летний мужчина из Унгенского района, 71-летний мужчина из Унгенского района, 53-летний мужчина из Унгенского района, 61-летний мужчина из Унгенского района, 62-летний мужчина из Унгенского района, 43-летний мужчина из Унгенского района, 71-летняя женщина из Унгенского района, 66-летний мужчина из Унгенского района, 78-летняя женщина из Кишинева, 75-летняя женщина из Кишинева, 75-летняя женщина из Кишинева, 67-летний мужчина из района Штефан-Водэ, 70-летний мужчина из Ниспоренского района, 58-летняя женщина из района Дрокия, 58-летний мужчина из Кишинева, 66-летний мужчина из Каларашского района, 72-летняя женщина из Кантемирского района, 66-летняя женщина из Оргеевского района, 79-летний мужчина из Оргеевского района, 66-летний мужчина из Теленештского района, 78-летняя женщина из Дондюшанского района, 67-летний мужчина из района Кагул, 69-летняя женщина из Кагульского района, 68-летняя женщина из Кагульского района, 45-летний мужчина из Кишинева, 63-летний мужчина из Кишинева, 84-летняя женщина из Кишинева, 78-летняя женщина из Кишинева, 66-летний мужчина из Яловенского района, 75-летняя женщина из Кишинева, 70-летний мужчина из Кишинева, 75-летний мужчина из Шолданештского района, фармацевт из Кишинева.

На вечер 1 апреля 209907 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 5003 человека умерли от инфекции.