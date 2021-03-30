Международная группа ученых выяснила, что в описаниях «чудес святых» содержится реальная информация о климатических аномалиях древности.

Были взяты пробы из сталагмитов, датируемых VI веком нашей эры, в одной из пещер итальянской области Северной Тосканы. С помощью современных технологий их состав проанализировали и установили, что в те времена климат в центральном и северном регионах Италии был очень влажным, постоянно шли дожди, часто случались наводнения.

Затем исследователи изучили жизнеописания святых первого тысячелетия нашей эры и сопоставили их с результатами анализа проб. Оказалось, что в священных книгах весьма реально описаны погодные условия, о которых ученые узнали в результате выполненных исследований сталагмитов. Так что, возможно, служители церкви просто выдавали за «чудеса» природные явления, сообщает planet-today.ru.