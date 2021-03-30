На сегодняшний день в стране 205759 человек прошли лечение и 4915 умерли от инфекции COVID-19.

На 30 марта в Молдове подтверждены 228370 случаев заражения новым коронавирусом.

В настоящее время 11087 человек с легкой формой COVID-19 проходят лечение на дому, еще 20183 человека находятся под наблюдением врачей на дому.

Всего в медицинские учреждения госпитализированы 4288 пациентов с подтвержденной инфекцией COVID-19, из них 330 в крайне тяжелом состоянии (72 пациента подключены к аппаратам искусственного дыхания).