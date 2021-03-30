В течение прошедшего дня, 30 марта, зарегистрированы еще 46 смертельных случаев от инфекции COVID-19.

Это: 75-летний мужчина из района Кагул, 62-летний мужчина из района Кагул, 52-летняя женщина из Кагульского района, 64-летняя женщина из муниципия Бельцы, 70-летняя женщина из муниципия Бельцы, 70-летний мужчина из Каушанского района, 72-летний мужчина из Флорештского района, 70-летняя женщина из Каушанского района, 69-летний мужчина из Кишинева, 82-летняя женщина из Кишинева, 87-летняя женщина из Кишинева, 91-летняя женщина из Кишинева, 59-летний мужчина из муниципия Бельцы, 69-летняя женщина из Каушанского района, 61-летняя женщина из Новоаненского района, 60-летняя женщина из Каушанского района, 69-летний мужчина из Кишинева, 67-летний мужчина из Бричанского района, 82-летний мужчина из района Чимишлия, 76-летняя женщина из Каушанского района, 74-летняя женщина из Каушанского района, 73-летняя женщина из Глодянского района, 71-летняя женщина из Каларашского района, 76-летняя женщина из Кантемирского района, 42-летний мужчина из Хынчештского района, 49-летняя женщина из Хынчештского района, 63-летняя женщина из Новоаненского района, 81-летняя женщина из Новоаненского района, 81-летняя женщина из Фалештского района, 80-летняя женщина из Фалештского района, 84-летний мужчина из Кишинева, 76-летняя женщина из Кишинева, 57-летний мужчина из Кишинева, 70-летняя женщина из Кишинева, 72-летняя женщина из района Штефан-Водэ, 42-летний мужчина из Хынчештского района, 69-летний мужчина из Хынчештского района, 74-летний мужчина из Хынчештского района, 49-летняя женщина из Комратского района, 73-летняя женщина из Комратского района, 77-летняя женщина из Комратского района, 65-летняя женщина из Комратского района, 68-летний мужчина из Вулканштского района, 75-летний мужчина из района Чимишлия, 68-летняя женщина из Каушанского района, 58-летняя врач из Кишинева.

На вечер 30 марта 205759 человек выздоровели после заражения вирусом COVID-19 и 4915 человек умерли от инфекции.