Израильские ученые из Тель-Авивского университета впервые в мире сумели имплантировать роботу ухо саранчи. И оно стало реагировать на звуки, как если бы они улавливались электронным микрофоном. Выполняя заложенную в него программу, робот, услышав один хлопок, двигался вперед, а когда раздавались два хлопка, давал задний ход.

Исследователи пояснили, что ухо насекомого они использовали не случайно. Этот орган слуха необычайно чувствителен, и, к тому же, очень мал и практически невесом, но работает гораздо эффективнее искусственных датчиков. Улавливая звуковой сигнал, идущий извне, ухо саранчи превращало его в электрический сигнал и передавало в систему управления роботом. При этом система отличает звук, возникающий при работе узлов робота, от внешних раздражителей. Следует отметить, что естественные биологические системы расходуют просто мизерное количество энергии по сравнению с электронными устройствами.

В планах ученых – попробовать, с учетом полученных результатов, создать гибридных роботов с другими естественными органами чувств – зрением, осязанием и обонянием, сообщает scientificrussia.ru.