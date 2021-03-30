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Газета "Кишиневские новости"

Наука

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В Израиле создали робота с настоящим ухом

30 марта
19:17 2021
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Израильские ученые из Тель-Авивского университета впервые в мире сумели имплантировать роботу ухо саранчи. И оно стало реагировать на звуки, как если бы они улавливались электронным микрофоном. Выполняя заложенную в него программу, робот, услышав один хлопок, двигался вперед, а когда раздавались два хлопка, давал задний ход.  

Исследователи пояснили, что ухо насекомого они использовали не случайно. Этот орган слуха необычайно чувствителен, и, к тому же, очень мал и практически невесом, но работает гораздо эффективнее искусственных датчиков. Улавливая звуковой сигнал, идущий извне, ухо саранчи превращало его в электрический сигнал и передавало в систему управления роботом. При этом система отличает звук, возникающий при работе узлов робота, от внешних раздражителей. Следует отметить, что естественные биологические системы расходуют просто мизерное количество энергии по сравнению с электронными устройствами.

В планах ученых – попробовать, с учетом полученных результатов, создать гибридных роботов с другими естественными органами чувств – зрением, осязанием и обонянием, сообщает scientificrussia.ru.         

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