Для социалистов приоритетом являются жизнь и здоровье людей, а потому ПСРМ обратится к властям Гагаузии с предложением перенести на более поздний срок выборы в Народное собрание, намеченные на 16 мая. Об этом заявил председатель Партии социалистов Игорь Додон после заседания парламентской фракции политформирования.

«Мы подтвердили, что вопрос номер один в повестке дня нашей страны и мира – борьба с пандемией. Мы были единодушны во мнении, что в ситуации, когда в Молдове ежедневно регистрируются новые антирекорды по количеству заражений и смертей, все усилия руководства страны должны быть направлены на срочную закупку нужного количества вакцин, чтобы перейти к массовой иммунизации граждан», – заявил Игорь Додон.

В ходе заседания обсуждался и вопрос поставок в Молдову вакцины против COVID-19. Так по просьбе председателя парламента Зинаиды Гречаный Китай намерен передать нашей стране партию препарата. Также доставка в нашу страну российской вакцины «Sputnik-V» станет главной темой обсуждений, которые проведет Игорь Додон на этой неделе в Москве.

Кроме того была подтверждена позиция ПСРМ: приоритетом номер один является здоровье и жизни людей, обеспечение страны вакциной, а досрочные парламентские выборы и любые другие выборы должны быть отложены до стабилизации ситуации.

«В этом контексте я предложил своим коллегам обратиться к властям Гагаузской автономии с предложением перенести на более поздний срок выборы в Народное собрание, намеченные на 16 мая», – сказал Игорь Додон.