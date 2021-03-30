Многим случалось испытывать неприятные ощущения от зубной боли, когда приходится есть, например, мороженое или пить ледяную воду. Исследователи из Эрлангенского университета в Германии нашли причину такой высокой чувствительности зубов.

Выяснилось, что реагирует на холод не эмаль зубов, а клетки, находящиеся под ней. Пока эмаль не повреждена, неприятных ощущений от употребления холодных продуктов не возникает. Но если зубы начинают повреждаться кариесом, или происходит воспаление десен, низкая температура будет вызывать боль. Может повлиять и прием некоторых лекарственных препаратов, например, при химиотерапии у онкологических пациентов.

Ученые предположили, что лечить такую повышенную чувствительность зубов можно с помощью специальных средств – полосок или жевательной резинки с содержанием гвоздичного масла, которое обладает успокаивающим действием. Эти блокаторы можно будет наносить на поверхность зубов, сообщает ВВС.