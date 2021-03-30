Действия президента страны представляют собой попытку незаконно захватить власть посредством фиктивного запуска процедуры досрочных выборов. Об этом говорится в обращении Партии социалистов, поданном в Конституционный суд.

По словам председателя парламентской фракции Корнелиу Фуркулицэ – автора запроса в КС, судьи проинформированы о наличии формализованного парламентского большинства, представившего кандидата на пост премьер-министра.

«На данном этапе есть парламентское большинство в смысле оценок Конституционного суда и Венецианской комиссии, которые четко предусматривают невозможность роспуска парламента», – заявил Фуркулицэ

В запросе отмечается имитационный характер консультаций, организованных главой государства, а также дана оценка призыву кандидата на пост премьера Натальи Гаврилицэ не голосовать за вотум доверия ее кабмину.

Также в документе указывается на положения Заключения Венецианской комиссии от 2019 года, в котором подчеркивается, что «если, к примеру, партии, представляющие парламентское большинство, достигли договоренности о формировании правительства, подобная обязанность (главы государства о роспуске парламента – прим.ред) не может существовать».

Таким образом, социалисты считают, что действия главы государства являются попыткой захвата власти, особо отмечая отсутствие обстоятельств для роспуска парламента.