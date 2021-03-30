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Газета "Кишиневские новости"

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Почему Майя Санду избегает поездок по Молдове, но посещает страны ЕС

Почему Майя Санду избегает поездок по Молдове, но посещает страны ЕС
30 марта
16:16 2021
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Администрация президента планирует командировку главы государства в ЕС. Эти намерения выглядят странно на фоне недавнего отказа Майи Санду посещать молдавские села из-за боязни коронавируса.

Аппарат президента Майи Санду даже объявил тендер на приобретение авиабилетов в страны Европейского союза. На эти цели выделено 45 тыс. леев – для поездки четырех человек.

Согласно документу, представленному президентской администрацией, четыре человека отправятся 18 апреля из Кишинева во Франкфурт. Спустя два дня – 20 апреля – один член делегации вернется в Молдову, а остальные продолжат поездку в Варшаву, откуда вернутся 21 апреля.

Отметим, что на официальной странице администрации президента не представлена информация об этой поездке.

Напомним, что на днях Майя Санду сообщила об отказе посещать молдавские села и города из-за опасения коронавируса. Глава государства объяснила, что не общается с гражданами по причине пандемии.

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