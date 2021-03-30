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Газета "Кишиневские новости"

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Как лидеры ДПМ вакцинировались без очереди в Глодянах

30 марта
14:21 2021
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Депутат ДПМ Ион Леукэ, как и несколько советников Глодянского района и аффилированных демократам чиновников, привились антикоронавирусной «Pfizer». Об этом сообщает портал «Sinteza.org».

Журналисты портала опубликовали список лиц, вакцинированных в Центре общественного здоровья г. Глодяны, из которого следует, что вакцинацию прошли Ион Леукэ и его приближенные из ДПМ, не входящие в список медработников, находящихся на первой линии борьбы с ковидом.

До сих пор ни сам Ион Леукэ, ни в ДПМ не прокомментировали эту ситуацию.

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