Депутат ДПМ Ион Леукэ, как и несколько советников Глодянского района и аффилированных демократам чиновников, привились антикоронавирусной «Pfizer». Об этом сообщает портал «Sinteza.org».

Журналисты портала опубликовали список лиц, вакцинированных в Центре общественного здоровья г. Глодяны, из которого следует, что вакцинацию прошли Ион Леукэ и его приближенные из ДПМ, не входящие в список медработников, находящихся на первой линии борьбы с ковидом.

До сих пор ни сам Ион Леукэ, ни в ДПМ не прокомментировали эту ситуацию.