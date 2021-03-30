Два знамения, которые появились не на библейском небе, а в более убедительной для информационного века рекламной упаковке, свидетельствуют о начале конца правления молдавского президента Майи Санду, все еще благоухающей после недавней инаугурации.

Первое – отказ двух крупных фармацевтических компаний Moderna и Pfizer продать Молдове обещанные Майей Санду партии вакцин, которые должны были принести молдаванам избавление от пандемии коронавируса.

Второе – отказ Румынии предоставить нам оставшуюся, наибольшую часть подписанного 10 лет назад гранта в 100 миллионов евро, которые очень бы пригодились нам на время разразившегося экономического кризиса.

Чтобы не провоцировать панику, эти два месседжа не были сопровождены, как полагалась бы по важности и кошмарности, жирной чёрной меткой и не были сообщены телеканалами особым трагическим тоном.

Мы как-то подзабыли, что правление Майи Санду началось в эпоху глубочайшего кризиса, такого, которого мировое сообщество не знало, по оценкам экономистов, со Второй мировой войны.

Исход борьбы с пандемией далеко не ясен. Прогнозы ООН говорят о том, что при скоординированных действиях мирового сообщества, что пока не наблюдается, коронавирус будет побежден в начале 2022 года.

Но если эта координация так и не появится или будет слаба, новые бесконтрольные вспышки и волны вируса продолжатся в таких слабых странах как Молдова, а за добычу вакцины развернется настоящая экономическая война.

При любом раскладе депрессивное состояние мира после возможной победы пандемии будет продолжаться от трёх до пяти лет. Не исключена, по прогнозам эпидемиологов, другая пандемия нового, мутированного типа гриппа.

В прошлом году экономика стран Европейского союза, от которого мы ждём не дождёмся помощи, сократились в среднем от 6% до 8 %. Не только мы стали беднее. В мире за чертой бедности оказались дополнительно 131 миллион человек.

Из-за пандемии в слабых странах будет продолжаться рецессия, а экономики развитых стран будут восстанавливаться с трудом. Государственный долг во всем мире достиг небывалого уровня – 15 процентов.

Столь массовый рост долга ляжет тяжелым бременем на плечи будущих поколений, говорится в январском докладе 2021 года, подготовленном экономистами ООН. Ждать милости особо не от кого и неоткуда…

Готова ли Майя Санду и собранная ею весьма странная и слабая, по оценкам наших экспертов, команда, ответить на столь серьезные вызовы и сохранить относительную стабильность экономики Молдовы?

Скорее всего, ввиду неопытности, неоправданной амбиции и слабых организационных качеств Майи Санду, ей была уготована, и без пандемии, судьба президента Зеленского, рейтинг которого упал за два года с 70% до 20%.

При схожем с Украиной политическом сценарии желаемое президентом большинство ПДС в парламенте будет не во благо, а только усугубит ответственность Майи Санду и её партии за объективное падение социально-экономического уровня населения.

Можно, конечно, после победы на президентских выборах продолжать торжествовать и, пользуясь давлением ЕС, упорствовать, чтобы Конституционный суд согласился на внеочередные парламентские выборы.

Только не будет ли очередная победа президента Пирровой?