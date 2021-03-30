Во многих странах ветрогенераторы с вращающимися лопастями стали привычной частью пейзажа. С одной стороны, они приносят пользу природе, поскольку получают энергию из возобновляемого источника. Но, с другой, служат причиной гибели большого количества птиц, летучих мышей и насекомых: лопасти вращаются со скоростью более трехсот километров в час. По этой причине в США ежегодно только птиц погибает около полумиллиона.

Испанские инженеры нашли решение проблемы. Здесь разработана ветряная турбина без лопастей. Энергия вырабатывается за счет колебаний вертикальной опоры под действием ветра. Новое устройство не только безопаснее для птиц. Оно дешевле – в нем меньше деталей, его легче монтировать и обслуживать, размеры установки не так велики, как у обычных ветряков, и работает она тише. По утверждению разработчиков, энергия от такого генератора обойдется на треть дешевле, чем от стандартного ветряка.

Срок службы таких ветрогенераторов – четверть века, сердцевина их опоры изготовлена из углеродного волокна. Турбины чутко реагируют на ситуацию, когда ветер меняет направление, в них очень мало подвижных деталей, из-за этого устройство обладает достаточно высокой износоустойчивостью. Ему не грозит замерзание, которое можно было наблюдать у стандартных ветряков недавно из-за аномальных морозов в Техасе. Установка может быть использована для обеспечения энергией индивидуального дома, ее легко смонтировать на крыше, и она хорошо сочетается с солнечными батареями – они вырабатывают энергию днем, а ветрогенератор лучше работает ночью, когда ветер, чаще всего, дует сильнее, сообщает IFLScience.