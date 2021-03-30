Больше шести лет с успехом скрывался от итальянских правоохранителей представитель мафиозного клана, занимавшийся торговлей наркотиками. И вот недавно он был задержан в Доминиканской республике.

Жил мафиози тихо, стараясь остаться незамеченным. И довольно долго ему это удавалось. Какое-то время он обитал в Коста-Рике, позже перебрался в Доминикану. А подвел под монастырь (точнее, привел за решетку) беглого преступника собственный кулинарный канал в социальной сети Youtube, посвященный рецептам итальянской кухни. Мафиози вел его вместе с женой. И хотя он позаботился о том, чтобы его лица в кадре видно не было, это не помогло. Следователи опознали разыскиваемого по характерным татуировкам на руках.

Встреча беглого преступника со следователями уже состоялась. В сопровождении конвоиров его экстрадировали в Италию, сообщает РИА «Новости».