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Газета "Кишиневские новости"

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Социальная сеть за решетку привела

Социальная сеть за решетку привела
30 марта
12:37 2021
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Больше шести лет с успехом скрывался от итальянских правоохранителей представитель мафиозного клана, занимавшийся торговлей наркотиками. И вот недавно он был задержан в Доминиканской республике.

Жил мафиози тихо, стараясь остаться незамеченным. И довольно долго ему это удавалось. Какое-то время он обитал в Коста-Рике, позже перебрался в Доминикану. А подвел под монастырь (точнее, привел за решетку) беглого преступника собственный кулинарный канал в социальной сети Youtube, посвященный рецептам итальянской кухни. Мафиози вел его вместе с женой. И хотя он позаботился о том, чтобы его лица в кадре видно не было, это не помогло. Следователи опознали разыскиваемого по характерным татуировкам на руках.

Встреча беглого преступника со следователями уже состоялась. В сопровождении конвоиров его экстрадировали в Италию, сообщает РИА «Новости».    

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