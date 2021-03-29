Вбросы в общественное пространство, в том числе и из президентской администрации, относительно экспорта пшеницы из госрезерва не соответствуют действительности, а обвинения – необоснованы. Об этом заявил бывший министр сельского хозяйства Ион Пержу.

По его словам, деятельность Агентства материальных резервов, которое администрирует государственные резервы, строго регламентирована законодательными актами.

«В то же время, согласно положениям закона 104/2020 о госрезервах, полномочия принадлежат исключительно Агентству материальных резервов, подчиненному МВД, которое и назначено ответственным ведомством. Также согласно ст.11. того же закона, выдача имущества из госрезервов для обновления с временным разрывом и в долг, за исключением неприкосновенного запаса (30% от объема) происходит в срок до 12 месяцев по решению Агентства на основе банковской гарантии, размер которой обеспечивает количество изъятого имущества», – объяснил Пержу

Также он уточнил, что согласно ст.12 Соглашения с ВТО наша стана не может вводить ограничения на экспорт. Напомним, что вице-председатель парламента, депутат Платформы DА Александр Слусарь заявил, что Санду занимается дезинформацией, а представленная ею информация далека от действительности.