Советники ПСРМ и руководство Единецкого района не вакцинировались от коронавируса, а распространяемую президентским советником Аллой Немеренко информацию назвали дезинформацией и манипуляцией.

«Ответственно заявляем о том, что мы, народные избранники от ПСРМ и руководство нашего района от ПСРМ, не вакцинировались от коронавируса. Информация о предполагаемой иммунизации наших представителей представляет собой ложь и манипуляцию общественным мнением», – говорится в заявлении, опубликованном на странице лидера районной фракции ПСРМ Олега Сандуляка.

Социалисты требуют опровержения и публичных извинений от тех, кто занимался распространением этой лжи.

«В частности, хотим обратить внимание на то, как президентский советник по вопросам здравоохранения Алла Немеренко подхватила эту ложь и, не проверяя достоверность информации, дополнила ее. Хотя можно было бы до выдвижения обвинений связаться с семейными врачами в Единцах и руководством района, чтобы узнать о процессе вакцинации. Это проблема, когда чиновник такого высокого уровня занимается распространением слухов вместо того, чтобы заниматься вопросами эпидемии и процессом вакцинации», – говорится в заявлении Сандуляка.