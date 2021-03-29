Три партии проходят в парламент в случае проведения досрочных парламентских выборов. Речь идет о ПДС, ПСРМ и партии «Шор». Таковы результаты опроса «Социально-политический Барометр», реализованного компанией «IMAS».

Согласно опросу, ПДС получила 42,5% голосов определившихся респондентов, ПСРМ– 32,7%, а партия ȘOR – 7,1%.

Исследование показывает, что за последние три месяца намерение голосовать за ПДС сократилось на 6 п.п., а у социалистов выросло на 3 п.п. У остальных партий ситуация сохраняется неизменной.

Опрос был проведен в период с 9 по 23 марта по заказу «Public Media». В нем приняли участие 1115 респондентов, а погрешность составляет 3%.