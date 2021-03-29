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Газета "Кишиневские новости"

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ПСРМ и ПДС – лидеры политических предпочтений граждан Молдовы

29 марта
13:56 2021
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Таковы результаты опроса «Социально-политический Барометр», реализованного компанией «IMAS»

Две политические силы в равной мере находят поддержку среди сограждан – на долю каждого политформирования приходится почти по 40%. 6,7% заявили о поддержке партии «Шор», 3,8%- Платформы DA и 2,7% – «Нашей партии».

Согласно опросу, 33% респондентов отметили, что у них одна-единственная предпочитаемая партия, а 66% – что у них нет предпочитаемой партии.

Опрос был проведен в период с 9 по 23 марта по заказу «Public Media». В нем приняли участие 1115 респондентов, а погрешность составляет 3%.

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