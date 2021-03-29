Всего за три месяца доверие к Майе Санду сократилось на 14 п.п.

Таковы результаты опроса «Социально-политический Барометр», реализованного компанией «IMAS». Опрос показывает, что оппонент Майи Санду Игорь Додон за тот же период увеличил показатель доверия к себе.

Так, если в начале года 63% граждан самое большое доверие испытывали к главе государства Майе Санду, то спустя три месяца этот показатель упал до 49%. Рейтинг оппонента Майи Санду председателя ПСРМ Игоря Додона за тот же период вырос с 35% до 37%.

Значительное падение рейтинга доверия отмечается и у мэра Бельц Ренато Усатого – с 31 до 21%.

Опрос был проведен в период с 9 по 23 марта по заказу «Public Media». В нем приняли участие 1115 респондентов, а погрешность составляет 3%.