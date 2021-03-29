Использованные покрышки вносят немалый вклад в загрязнение окружающей среды. А ведь ежегодно в мировом масштабе на свалку отправляется около миллиарда тонн этих отходов. Примерно треть их подвергается переработке, остальное либо сжигается, увеличивая вредные выбросы в атмосферу, либо лежит на полигонах бытовых отходов, разлагаясь под действием солнечных лучей и выделяя токсичные вещества.

В российском Томском политехническом университете разработали технологию получения из отработанных покрышек ценного горючего – мазута и других полезных компонентов. В специальной установке из измельченных покрышек выделяют жидкое углеводородное топливо, а также газ и технический углерод. Изучив свойства полученного мазута, исследователи выяснили, что он содержит меньше серы, чем горючее, произведенное по традиционной технологии, а, значит, и загрязнение окружающей среды от него не так велико. К тому же такой «переработанный» мазут значительно более морозостойкий, чем обычный, – выдерживает температуру до минус пятидесяти градусов (стандартный начинает замерзать, когда столбик термометра показывает от плюс десяти до минус десяти). Таким образом, мазут из покрышек можно использовать в условиях Крайнего Севера, тем более, что теплоэнергии он производит не меньше, чем стандартный.

Сейчас разрабатывается проектная документация на строительство пилотной установки, мощность которой составит до трехсот килограммов резиновой крошки в час, сообщает news.tpu.ru.