Названия некоторых блюд сразу говорят о том, какому именно городу они обязаны своим появлением. Никому не надо объяснять, где родились «Киевский торт» и «Котлета по-Киевски». Теперь в столице Украины придумали еще один кулинарный символ – «Kyiv Pie». Это круглый пирог с начинкой, имеющий форму солнца.

Новую визитную карточку городу придумали не случайно: таким образом власти украинской столицы хотят активизировать гастрономический туризм, привлекая желающих возможностью попробовать новое оригинальное блюдо. Над рецептурой работали профессионалы – члены Ассоциации шеф-поваров Украины. Варианты начинок предлагаются самые разные – сладкие, мясные, рыбные, овощные, вегетарианские и даже полностью веганские. Каждый сможет выбрать что-нибудь на свой вкус.

Предполагается, что новое блюдо войдет не только в ресторанное меню. Его можно будет отведать и в уличных закусочных и даже заказать доставку на дом, и это тоже было учтено при создании нового гастросимвола украинской столицы, сообщает vokrugsveta.ua.