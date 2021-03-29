Граждане Молдовы больше доверяют российской вакцине, чем препаратам от таких компаний как «AstraZeneca» или «Pfizer». Таковы результаты опроса «Социально-политический Барометр», реализованного компанией «IMAS».

Согласно исследованию, 31% опрошенных заявили, что предпочтут вакцинироваться препаратом «Sputnik V», а 10% – западными вакцинами, 9% заявили, что доверяют всем вакцинам, а 42% не доверяют ни одному из препаратов. Затруднились ответить 8% опрошенных.

Опрос был проведен в период с 9 по 23 марта по заказу «Public Media». В нем приняли участие 1115 респондентов, а погрешность составляет 3%.