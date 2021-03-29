Большинство граждан хотят решения пандемического кризиса, а не досрочных выборов

Решение пандемического кризиса является приоритетом Молдовы, а не досрочные выборы. Об этом заявили 66% респондентов. Таковы результаты опроса «Социально-политический Барометр», реализованного компанией «IMAS». В то же время только 29% граждан заявили, что досрочные выборы для них являются приоритетом.

Самая большая часть респондентов – 40%- заявили, что ожидают назначения нового правительства парламентским большинством, причем без проведения досрочных выборов, 36% считают, что досрочные должны быть проведены как можно быстрее, а 14% уверены, что нынешнее правительство должно администрировать далее ситуацию в стране.

Опрос был проведен в период с 9 по 23 марта по заказу «Public Media». В нем приняли участие 1115 респондентов, а погрешность составляет 3%.